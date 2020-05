Junges Theater bringt mit „Wild Thing“ Musik direkt zum Publikum

Die Inszenierung ist minimalistisch: einige Mikrofone auf Ständern, Boxen und Verstärker, Gitarre, Trompete und ein reduziertes Ensemble – das ist alles, womit sich das Junge Theater präsentiert. Und das nicht einmal auf einer Bühne. Stattdessen ziehen die Schauspieler und Musiker seit einigen Wochen vor Kliniken und Pflegeheime, geben dort Ausschnitte aus dem aktuellen Musikstück „Wild Thing“ zum Besten.

„Wir haben uns gefragt, was man als Theater tun kann, und sind schnell darauf gekommen, uns an das Publikum zu wenden, das am meisten in Not ist: Krankenhäuser und Seniorenheime, die teilweise noch immer unter Quarantäne stehen. Wir haben uns die ausgesucht, die es am Nötigsten haben“ – so beschreibt der Intendant des Göttinger Kulturbetriebs, Nico Dietrich, die Idee hinter der Aktion zu Corona-Zeiten. Mit dem besonderen Angebot wolle man sowohl Ärzte als auch Pflegende unterstützen, Patienten und die Bewohner in den Pflegeheimen.

Aus der ersten Idee sei dann recht schnell ein konkretes Angebot geworden – und das kam an. Am Ostersonntag führten Schauspieler und Musiker des Jungen Theaters ihr verkürztes Musikprogramm zum ersten Mal auf, auf einer Wiese vor einem der Bettenhäuser der Göttinger Universitätsklinik.

Die Reaktionen der Menschen im Krankenhaus waren einmalig: Sie hätten bemalte und beschriftete Laken aus den Fenstern gehängt, bedankten sich damit für den Auftritt, berichtet Dietrich weiter. „Dazu gab es Bettpfannenapplaus, die Senioren haben auf den Balkonen mitgetanzt. Das war total berührend. Wir haben da noch einmal gemerkt, was wir hier machen, kommt wirklich an.“

Eine unbekannte Situation für Schauspieler und Publikum

Hauptsächlich singend, weniger schauspielernd als üblich, war Katharina Brehl Teil der Minimalbesetzung bei diesem ersten Auftritt. Für sie und ihre Schauspielkollegen sei es ein Segen, mit dem Ausnahmeprogramm zu touren und auftreten zu können. „Es war besonders schön, wieder eine Reaktion und Applaus zu bekommen; zu sehen, dass man gebraucht und vermisst wird“, erzählt sie im Telefoninterview.

Zwar sind Gastspiele nicht per se ungewöhnlich, auch Freiluftvorstellungen sind kein Neuland für die Künstler des Jungen Theaters – so tauchen etwa Vorstellungen in Kooperation mit der Waldbühne Bremke im Sommer regelmäßig auf dem Spielplan auf. Trotzdem ist dies eine neue Situation für alle Beteiligten. „Wenn Theater, Kunst und Kultur etwas machen kann, dann die Menschen für einen Moment aus ihrem Alltag herausreißen. Und wenn wir das dahin bringen können, wo es wirklich nötig ist, dann erfüllt uns das alle mit sehr viel Freude“, so Intendant Dietrich.

Mit Abstand untereinander und Atemmasken tritt das Ensemble auf. Mit dabei ist Katharina Brehl. Foto: Silvia Haselmeyer / Junges Theater Göttingen

Gespielt werde zudem ohne große Anlage, ohne Bühne. „Das ergibt eine ganz andere Atmosphäre. Wir spielen Open-Air, Fensterkonzerte. Dabei betreten wir die Anlagen nicht, sondern stehen draußen vor der Tür, mit Masken und zwei Meter Abstand. Auch untereinander dürfen wir ja keine Nähe zulassen.“ Die Künstler nutzen zudem alle ihr eigenes Mikrofon, nach jedem Auftritt wird die gesamte Ausrüstung desinfiziert.

Die fehlende Nähe macht dabei nicht nur menschlich zu schaffen, sie stellt die Schauspieler auch beruflich vor eine Herausforderung, wie Katharina Brehl beschreibt. In der Branche sei es momentan üblich, beispielsweise Homevideos selbst zu drehen, etwa um zu üben. Das sei jedoch letztlich kein Vergleich. „Das gibt nicht das, was das Zwischenspiel Mensch-Mensch bringt. Man braucht einander“, meint Brehl. Der Abstand zu den Kollegen sei auf jeden Fall etwas Neues. „Das ist auch spannend.“ Aber: „Das Schauspiel lebt von der Nähe und das haben wir jetzt nicht mehr.“ Die Entfernung zu den Mitschauspielern, Abstände und feste Bereiche, in denen jede und jeder sich bewegt, dazu werden Masken getragen – „das ist so eher typisch griechisches Theater für mich“, sagt sie. „Es verliert dadurch an Intimität, das ist einfach so.“

Dazu kommt die zusätzliche Distanz zum Publikum: Ob beim Auftritt im Autokino, vor dem Krankenhaus oder einem Pflegeheim – überall ist es ein weiter Weg von der improvisierten Bühne bis zu den Plätzen in der ersten Reihe. „Da gibt man dann nochmal extra alles“, sagt die Schauspielerin, „auch, weil wir nicht wissen, ob es der letzte Auftritt für die nächsten Monate war.“

Für ihre Kunst sei es Gift, nicht andauernd zu tun zu haben, zu proben, zu üben, aktiv zu bleiben. Selbst, wenn man nur für eine verhältnismäßig kurze Zeit aus dem manchmal hektischen, aber immer intensiven Alltag am Theater herausfalle, sei es anstrengend sich wieder an das eigentlich normale Pensum zu gewöhnen. „Irgendwie ist es so selbstverständlich, dass man ins Theater geht, spielt, man kriegt seinen Applaus.“ Jetzt fehlt das, sowohl die Anerkennung des Publikums als auch die regelmäßigen Treffen zum Proben.

Sich in der Corona-Zeit geistig und körperlich fit halten

Die ausfallenden Auftritte bedeuten auch mehr ungeplante Freizeit: Für Katharina Brehl heißt das Kochen, viel Spazierengehen und sich auf anderen Wegen künstlerisch ausleben. „Ich bastele, zum Beispiel mache ich Kollagen aus alten Zeitschriften. Man bleibt trotzdem irgendwie kreativ und kann so ein wenig kompensieren. Außerdem tanze ich viel, man muss ja irgendwie fit bleiben.“ Und ihre Texte lernt sie auch weiterhin, um etwas im Theateralltag zu bleiben. „Das verlernt man auch schnell“, meint sie. „Mir war schon so langweilig, dass ich alte Texte wieder hochgeholt habe. Solche Dinge macht man dann, damit man nicht einrostet.“

Auf die Zeit nach der Pandemie und den Einschränkungen freut sie sich sehr: „Auf die Bühne, die Menschen und Kollegen – das wird, glaube ich, ein bisschen wie der erste Schultag. Und wieder spielen.“ Die Sehnsucht in ihrer Stimme ist überdeutlich.

Nach dem ersten Auftritt am Klinikum und an einem Wohn- und Pflegeheim für Senioren in Göttingen gab es jede Menge Öffentlichkeit für die Aktion des Jungen Theaters. Daraufhin meldeten sich weitere Pflegeeinrichtungen, sodass man inzwischen bereits von einer richtigen Tour sprechen könne, meint Nico Dietrich.

Vorstellungen in der Region Osterode sind auf Anfrage möglich

Bisher waren die Darsteller und Musiker in der Universitätsstadt und der direkten Umgebung unterwegs. Abgeneigt sei man jedoch keinesfalls, Vorstellungen etwa auch in der Region Osterode anzubieten. „Wenn auch jemand im Bereich Osterode Lust hat, kann man sich gerne bei mir melden, und dann kommen wir auch bei denen vorbei“, kündigt Dietrich an.

Die Künstler spielen vor einem der Bettenhäuser des Göttinger Universitätsklinikums. Foto: Silvia Haselmeyer / Junges Theater Göttingen

Um den Menschen – gerade den von den Kontakteinschränkungen und Hygienemaßnahmen besonders Betroffenen in Kranken- und Pflegeeinrichtungen – mit etwas Abwechslung einen Freude zu machen, nehme das Team des Göttinger Theaters gerne auch weitere Wege in Kauf. Wie das im Einzelnen zu organisieren wäre, könne man bei Interesse klären. Eins kündigt er bereits an: „Wir kommen dann mit Hasenkostüm und, wenn es das Wetter erlaubt, auch in Strapsen, mit einem kleinen, schrägen Kostümbild vorgefahren.“ Dazu kommen zwei Musiker mit Gitarre und Trompete, und die hauseigene mobile Soundanlage, „dann spielen wir einige Rocksongs aus unserer Musikshow“.

Zwar sei das eingeschränkte Angebot ein anderes als in normalen Zeiten, „aber das Spannende ist, dass dieser Live-Charakter, die Sehnsucht – auch von uns, endlich wieder etwas von Mensch zu Mensch zu machen – sehr groß ist.“ Man wolle einfach mal wieder etwas gemeinsam machen, ob singen, tanzen oder bloß zuhören. „Da gieren alle danach und das macht etwas Bemerkenswertes aus, auch auf dem Hof.“

Menschen haben sich bereits voneinander entfremdet

Andererseits merke man bei den Auftritten auch, dass die Leute sich bereits entfremdet hätten, beobachtet Dietrich. Es bestehe einfach Unsicherheit untereinander, etwa wie nah man einander kommen darf, wenn man gemeinsam zu den gleichen Liedern tanzt, wie etwa als eine Patientin in Göttingen aus dem Krankenhaus kam, sich zu den Schauspielern gesellte und mit Schutzmaske zwischen ihnen tanzte.

Was er bei dem Angebot außerdem im Hinterkopf behalte, sei, dass die Bewohner in den Seniorenheimen während der Krise nicht nur kaum Besuch bekommen können, sondern dass praktisch alle sonstigen Aktivitäten und Programme wegbrechen. In dieser Situation sei das Theater mit seinem Angebot genau auf dem richtigen Weg.

Dabei Ausschnitte aus der Musikshow „Wild Thing“ zu präsentieren, war eine bewusste Entscheidung. „Die Musik ist zugänglicher und für uns auch einfacher umzusetzen, als noch ein ganzes Theaterstück neu zu inszenieren“, erklärt Dietrich. „Wir ziehen auch um die Häuser herum, spielen erst im Hof, dann im Garten, damit auch alle etwas davon haben.“ So bringt das Junge Theater praktisch das hauseigene Konzert zu den Einrichtungen und Bewohnern, mit viel Musik und etwas weniger Schauspiel als gewöhnlich. Jedoch nie ganz ohne.

Während der Einschränkungen bleibt das Junge Theater kreativ: Mit der Musikshow „Wild Thing“ wollen sie auch weiterhin auf Anfrage auftreten. Pflegeheime etwa, die Interesse an dem Angebot des Theaters haben oder weitere Informationen wünschen, finden diese im Internet unter https://www.junges-theater.de/stueck/fensterkonzerte. Dort sind auch die bisherigen sowie bereits geplante Vorstellungen der Fensterkonzerte gelistet. Bei weiteren Anfragen steht Intendant Nico Dietrich als Ansprechpartner per E-Mail an dietrich@junges-theater.de zur Verfügung.