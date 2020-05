Wegen Corona-Krise: Zahl der Verkehrsunfälle sinkt deutlich

Homeoffice und Kontaktverbote haben dazu geführt, dass Menschen ihr Zuhause in den vergangenen Wochen seltener verlassen haben. Das hat sich auch im Straßenverkehr in Stadt und Landkreis Göttingen niedergeschlagen: Während der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie sind auf den Straßen in der Region deutlich weniger Unfälle passiert. Das geht aus aktuellen Zahlen der Polizei hervor.

Für die bessere Vergleichbarkeit hat die Polizei Göttingen den Zeitraum vom 23. März bis 10. Mai für ihre Analyse gewählt – immerhin hatten Bund und Länder am 22. März weitreichende Kontaktverbote zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen.

Unfallzahlen gehen um knapp 50 Prozent zurück

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Göttingen – außer Göttingen gehören dazu die Polizeikommissariate Duderstadt, Hann. Münden, Osterode und Bad Lauterberg – ereigneten sich demnach im vergangenen Jahr 1.227 Unfälle. Im gleichen Zeitraum 2020 registrierte die Polizei hingegen nur noch 689 Unfälle – ein deutlicher Rückgang um rund 45 Prozent.

Das spiegelt sich auch in den Unfallzahlen auf den Autobahnen 7 und 38 in der Region wider. Im Zuständigkeitsbereich der PI Göttingen ereigneten sich dort im vergangenen Jahr zwischen dem 23. März und 10. Mai 165 Unfälle.

Im gleichen Zeitraum im Jahr 2020 waren es nur noch 76 Unfälle – sogar ein Rückgang um mehr als 50 Prozent.

Dies sei natürlich erst einmal nur eine Momentaufnahme, sagt Göttingens Polizeisprecherin Jasmin Kaatz. Einige Unfälle befänden sich noch in der Bearbeitung, einige würden gerade erst erfasst. „Dennoch ist der Trend ganz eindeutig.“

Die meisten Unfälle ereignen sich in Göttingen

Die meisten Unfälle im genannten Zeitraum ereigneten sich demnach im Göttinger Stadtgebiet, und auch dort wird der Unterschied klar (2019: 630; 2020: 322). Die Dienststelle mit der nächst höheren Unfallzahl ist das Polizeikommissariat Duderstadt, zu dem die Polizeistationen Ebergötzen, Gieboldehausen, Friedland und Gleichen gehören. Dort wurden 171 Unfälle im vergangenen und 106 Unfälle in diesem Jahr registriert. Ebenfalls ein Rückgang, wenn auch nicht ganz so deutlich wie im Oberzentrum.

„Ein Rückgang der Unfallzahlen um fast 50 Prozent in der Stadt Göttingen, das ist wirklich sehr interessant“, sagt Polizeihauptkommissar Jörg Arnecke, der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Göttingen. Es dränge sich als Erklärung natürlich auf, dass dies mit den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zusammenhänge. So seien die Bürger in den vergangenen Wochen zum Beispiel vermehrt im Homeoffice gewesen. Die Verkehrsdichte sei daher wesentlich geringer gewesen, vor allem in den Städten.

Verkehrsdichte wegen Corona-Maßnahmen gering

In den ländlichen Gebieten seien die Unfallzahlen hingegen „nur“ um rund 30 Prozent zurückgegangen, sagt Arnecke. Auch auf den Landstraßen habe es natürlich eine geringere Verkehrsdichte gegeben. Aber während auf innerörtlichen Straßen meist keine hohen Geschwindigkeiten gefahren werden könnten, sehe das auf Landstraßen schon anders aus. „Dort sorgt das geringere Verkehrsaufkommen für freiere Strecken. Und deswegen werden vielleicht auch höhere Geschwindigkeiten gefahren. Heißt: Wenn weniger Fahrzeuge unterwegs sind, juckt es im Fuß.“

Das könne ein Grund sein, warum im ländlichen Bereich trotz der vergleichsweise leeren Straßen die Unfallzahlen nicht ganz so deutlich gesunken seien wie zum Beispiel in der Stadt Göttingen, sagt Arnecke. Denn Verkehrsunfälle passierten nicht einfach, sie hätten Ursachen wie Ablenkung oder eben zu hohes Tempo – zumal ohnehin die meisten schweren Unfälle außerorts passierten.

Tempomessungen auf A7 nicht zurückgefahren

Deutlich weniger Verkehr, mehr Platz auf der Autobahn: Diese Beobachtung hat auch Matthias Rink, Leiter der Göttinger Autobahnpolizei, gemacht. Lediglich der Schwerlastverkehr, also die Zahl der Lastwagen, habe auch während der Corona-Krise kaum abgenommen. Daher habe die Polizei auch die Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn 7 zwischen Göttingen und Kassel nicht zurückgefahren – und weiterhin teils „drastische Ergebnisse“, also Tempoverstöße, registriert, sagt Rink. In dem Bereich hatten sich Anfang des Jahres mehrere schwere Lkw-Unfälle ereignet, meist wegen Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit. Ansonsten verhielten sich die Verkehrsteilnehmer aber meist vernünftig. „Es gibt keine besonderen Ausreißer oder Unfälle wegen zu hohen Tempos“, sagt Rink. „Es ist eher ein entspanntes Fahren. Insgesamt ist es eine ruhige Zeit.“ Allerdings habe der Verkehr auf der Autobahn 7 und der Autobahn 38 wegen der jüngsten Lockerungen in den vergangenen Tagen wieder zugenommen.