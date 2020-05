Prozess um pannenreichen Drogenhandel

In einem seit Februar laufenden Rauschgiftprozess gegen einen 50-jährigen Geschäftsmann aus dem Altkreis Osterode hat das Landgericht Göttingen am Freitag weitere Zeugen angehört. Die Staatsanwaltschaft Göttingen wirft dem Angeklagten unter anderem unerlaubten Handel sowie unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor.

Der 50-Jährige soll einer der Drahtzieher einer Paketlieferung von 55 Kilo Marihuana aus Italien gewesen sein, welche die Polizei im Februar vergangenen Jahres vor der Auslieferung an eine Adresse in Bad Lauterberg abgefangen hatte (wir berichteten).

Am Freitag ging es um weitere illegale Drogengeschäfte, bei denen ebenfalls einiges schiefgelaufen sein soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 50-Jährigen in einer weiteren Anklage vor, Anfang 2018 von bislang unbekannten Tätern 100 Kilo Marihuana erworben zu haben.

Als die bestellte Lieferung eingetroffen war, habe er festgestellt, dass das Marihuana beim Transport nass geworden sei. Der Angeklagte habe das Rauschgift deshalb nicht bezahlt. Später soll er damit aber weitere Geschäfte gemacht und einen Großteil der Drogen anderen Personen überlassen haben, die es weiterverkaufen wollten. Die Abnehmer sollen in Osterode zunächst rund 50 Kilo Marihuana von einem Anhänger seines Wagens entgegengenommen und nach Wismar gebracht haben. Später hätten sie weitere 30 Kilo Marihuana von dem 50-Jährigen geholt.

Bei der ersten Tour soll anfangs ein 35-jähriger Mann aus Wismar als Fahrer fungiert haben. Dieser war allerdings, wie er am Freitag vor Gericht erklärte, nicht in das Vorhaben eingeweiht gewesen. Ein Bekannter habe ihn damals gefragt, ob er ihm einen Gefallen tun und mit seinem Pkw einige Sachen abholen könnte, so der Zeuge. Neben dem Bekannten seien noch zwei weitere Männer bei ihm im Auto mitgefahren. Als sie am Zielort ankamen, hätten sie zunächst warten müssen. Nach rund zwei Stunden sei ein schwarzes Auto vorgefahren, dem er folgen sollte. Die Fahrt endete an einer Garage, in der ein mit diversen Kartons und Tüten beladener Anhänger stand. Er habe gleich gemerkt, dass etwas nicht stimmt, sagte der Zeuge. „Ich hab’ etwas gerochen, was mir nicht gefiel.“ Er habe vermutet, dass es Drogen waren.

„Das kommt bei dir ins Auto“, habe einer der Männer gesagt, die an der Garage standen. Da er mit Drogen nichts zu tun haben wollte, habe er sich in sein Auto gesetzt und den Rückwärtsgang eingelegt. Ehe er davonbrauste, habe er noch seinen Bekannten einsteigen lassen, der ihm hinterhergerannt war. Dieser habe ihm auf der Rückfahrt nach Wismar versichert, „von der ganzen Geschichte nichts gewusst“ zu haben. Damit standen die beiden anderen Insassen, die auf der Rückfahrt die Drogen im Kofferraum hatten mitnehmen wollen, ohne Auto da.

Einer der beiden Männer, die bereits rechtskräftig wegen Drogenhandels verurteilt sind, hatte bereits zu Beginn des Prozesses als Zeuge ausgesagt. Auch er gab an, dass der Fahrer nicht in ihre Pläne eingeweiht gewesen und „abgehauen“ sei. Daraufhin hätten sie die Drogen in Reisekoffern verstaut und seien mit dem Flixbus zurück nach Wismar gefahren.

Der 50-jährige Angeklagte war erstmals im vergangenen August in Osterode verhaftet worden. Damals hatten Drogenfahnder in einer Garage in einem Ortsteil von Bad Grund 1,4 Kilo Marihuana sichergestellt. Anfang Oktober wurde der Haftbefehl wieder aufgehoben. Rund zehn Tage später kam er jedoch wegen des Verdachts auf weitere mutmaßliche Rauschgiftdelikte erneut in Untersuchungshaft.