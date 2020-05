Dr. Ulrich Rendenbach arbeitet bereits seit 50 Jahren als Arzt

Dr. Ulrich Rendenbach aus Duderstadt feierte am 4. Mai ein besonderes Jubiläum: An dem Tag war er seit 50 Jahren als Arzt im Dienst. Sein Staatsexamen legte er 1970 in Bonn ab. Zwölf Jahre später kaufte er eine Praxis in Duderstadt, die er bis 2004 führte. Seit 2013 arbeitet er in Osterode.

Für Ulrich Rendenbach stand früh fest, dass er Mediziner werden wollte. „Das lag ja auch irgendwie in der Familie“, erzählt er. Sein Onkel und sein Großvater seien Ärzte gewesen. „Ich wäre ja gern in Bonn geblieben“, sagt der Arzt. Doch in der damaligen Bundeshauptstadt habe es die zweithöchste Ärztedichte der Welt gegeben. Deshalb entschied er sich zu gehen. Rendenbach wurde auf eine Anzeige aufmerksam, in der ein Praxisnachfolger gesucht wurde. „Ich habe dann mit Dr. Stadie in Duderstadt telefoniert“, erzählt er. „Er wollte seine Praxis abgeben. Schlussendlich sind wir handelseinig geworden, und ich habe 1982 die Praxis gekauft.“

Katholisch? Verheiratet? EKG?

Also zog Dr. Rendenbach an die innerdeutsche Grenze. Die Mentalität der Menschen sei anders gewesen. Er erinnert sich an eine Anekdote: „Mich rief eine Frau an und stellte drei Fragen in der folgenden Reihenfolge: Sind Sie katholisch? Sind Sie verheiratet? Haben Sie ein EKG? Erst, als ich alle drei bejaht hatte, sagte sie: Gut, dann kann ich zu Ihnen kommen.“ An Duderstadt habe er sich aber schnell gewöhnt. „Ich habe sehr gut hier gelebt“, sagt er. An der Brakefeldstraße baute er ein Haus, wo er mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen lebte. „Die sind aber keine Ärzte geworden“, erzählt er. „Die haben gesehen, was ich arbeiten muss.“

„Ich beschäftige mich intensiv mit zwischenmenschlichen Beziehungen“, berichtet Ulrich Rendenbach über seine Freizeitinteressen. „Ich sammle, seit ich lesen kann, interessante Textstellen und versehe sie mit entsprechenden Bildern.“ Überhaupt zählt Literatur zu seinen Hobbys. Beruflich hat er an Buchprojekten mitgearbeitet und Vorträge gehalten. Und er war Schriftleiter bei der Münchner Medizinischen Wochenschrift sowie bei der Zeitschrift Notfall- und Hausmedizin.

„Ich bin auch sehr filminteressiert“, ergänzt er. „Als Jugendlicher habe ich mal einen Filmklub geleitet.“ Arztserien schaue er aber nur selten. „Ich schaue nur rein, damit ich weiß, was meine Patienten sehen.“ Er bevorzugt beispielsweise Verfilmungen von Siegfried-Lenz-Romanen. „Die Verfilmung von ,Schweigeminute’ beispielsweise ist exzellent.“ Gerade neulich sei der Film „Überläufer“ gesendet worden. Aber auch Juli Zehs „Unter Leuten“ gefalle ihm. Was ihm nicht gefällt? „Ich kann Anglizismen nicht leiden“, verweist er auf immer größere Verbreitung von Ausdrücken wie „Coffee to go“ und ganz aktuell „Homeschooling“.

Englisch statt Latein

Während seines Arbeitsleben hat sich in seinem Beruf sehr viel verändert. „Früher wurde in der Medizin Latein gesprochen, heute sprechen alle Englisch“, nennt Dr. Rendenbach ein Beispiel. Es sei mittlerweile auch sehr mühsam, auf dem Laufenden zu bleiben. „Es gibt unglaublich viele Neuerungen, sowohl im bürokratischen als auch im fachlichen Bereich.“ Der bürokratische Aufwand sei riesig. „Der nimmt schätzungsweise 30 Prozent der Arbeitszeit ein.“

Auch die Abläufe hätten sich verändert. „Früher habe ich die Leute versorgt“, erklärt er. „Wenn ich nicht mehr weiter wusste, habe ich sie zum Facharzt geschickt.“ Heutzutage habe jeder Patient vier bis fünf Fachärzte. „Und wir alten Ärzte haben eine andere Herangehensweise als unsere jungen Kollegen. Wir gucken den Patienten an und reden mit ihm. Die jungen Ärzte wollen technische Befunde.“

Bei den Krankheiten sieht er heutzutage eine deutlich höhere Anzahl an Patienten mit psychosomatischen Beschwerden. „Die Eintrittskarte dazu sind immer noch Schmerzen im Brustkorb oder im Rücken“, erklärt er. „Die Anzahl an psychischen Erkrankungen hat wohl nicht zugenommen, aber die Leute gehen eher zum Arzt.“ Wobei Frauen wesentlich eher einen Arzt aufsuchen würden.

Info: Lebenslauf

Ulrich Rendenbach wurde am 31. März 1943 in Moers geboren. 1963 machte er sein Abitur. Er studierte Medizin in Bonn, Würzburg und Wien. Das Staatsexamen legte er 1970 in Bonn ab. Er musste bis zur Approbation 1971 zunächst als Medizinalassistent unter Aufsicht arbeiten. 1973 promovierte er und arbeitete lange in Kliniken, unter anderem im Universitätsklinikum Bonn, im Marienhospital Euskirchen, im städtischen Krankenhaus Leverkusen und im Johann-Etienne-Krankenhaus Neuss. Als Facharzt für Allgemeinmedizin arbeitete er 1978 zunächst weiter im Krankenhaus mit den Schwerpunkten Chirotherapie und Rettungsmedizin. 1982 machte er sich als Hausarzt in Duderstadt selbstständig. Seine Praxis führt seit 2004 Monika Anhuef weiter. Von 1988 bis 2003 übernahm er einen Lehrauftrag für Allgemeinmedizin an der Universität Göttingen. Von 2003 bis 2008 war er wissenschaftlicher Assistent an der Universität Leipzig. Von 2008 bis 2010 baute er eine Praxis zur Ausbildung von Studenten in Torgau auf. Danach übernahm er Vertretungen in Bremke, Göttingen und Nesselröden. Seit 2013 ist er als Hausarzt in der Praxis von Dr. Katharina Morgenroth in Osterode tätig.