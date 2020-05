„Die Finanzkrise war hiergegen harmlos“ – Kommunen in Bedrängnis

Die Corona-Krise bringt auch die Kommunen finanziell in Bedrängnis. Steuereinnahmen – vor allem aus der Gewerbesteuer – brechen weg. Es kommt zu Einnahmeausfällen in öffentlichen Einrichtungen. Noch, und darin sind sich viele Gemeindebürgermeister in Südniedersachsen einig, ist es aber zu früh, um die genauen Verluste beziffern zu können. Einzig die Stadt Northeim hatte in der vergangenen Woche konkrete Zahlen präsentiert. Auch die Gemeinde Bovenden hat erste Zahlen vorgelegt.

Derzeit geht die Stadt Northeim „von haushalterischen Belastungen in Höhe von rund 6,2 Millionen Euro“ aus. Dadurch ergäbe sich für das laufende Jahr ein Jahresfehlbedarf von rund 8,2 Millionen Euro. „Das ist ein richtig heftiger Schlag ins Kontor“, kommentiert Northeims Bürgermeister Simon Hartmann (SPD) die Entwicklung. Und es könnte noch schlimmer kommen: „In Abhängigkeit von der Dauer der Beschränkungen des öffentlichen Lebens können sich diese negativen finanziellen Effekte für den städtischen Haushalt weiter erhöhen“, erläuterte Nils Backhauß, Leiter der Finanzabteilung der Stadt Northeim.

„Die Finanzkrise 2008/2009 war hiergegen harmlos“, sagt Thomas Brandes (SPD) angesichts der zu erwartenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt der Gemeinde Bovenden. Brandes rechnet mit Einnahmeausfällen von insgesamt 4,8 Millionen Euro. „Hieran wird die Dramatik der Situation für die Kommunen deutlich.“ Bereits jetzt seien in Bovenden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 450.000 Euro weggebrochen. „Dies ist erst der Anfang, wir erwarten einen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen von vorsichtig geschätzt rund zwei Millionen Euro für 2020.“

„Dramatisch wird uns auch ein Rückgang der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer treffen. Schätzungen gehen von einem 30-prozentigen Rückgang, dies sind 2,4 Millionen Euro, aus“, erklärt Brandes. Weil viele Ausgaben gesetzlich vorgeschrieben seien oder es vertragliche Bindungen gebe, seien mögliche Einsparungen bei den Ausgaben nur in einer geringen Größenordnung realistisch. „Wir werden Einsparpotenziale in allen Bereichen suchen“, kündigt Brandes an.

Erhebliche Steuerausfälle

Auch der Landkreis Göttingen rechnet mit „erheblichen Steuerausfällen“ durch die Covid-19-Pandemie, macht Sprecher Ulrich Lottmann deutlich. Denn wenn die Städte und Gemeinden 2020 wegen der Krise Ausfälle haben werden, wie es sich derzeit abzeichne, treffe diese Auswirkung den Landkreis in vollem Umfang – allerdings jeweils mit etwa einem Jahr Verzögerung. Der Landkreis finanziere sich bei den Erträgen zu knapp einem Drittel aus der Kreisumlage. Dieser Finanzierungsbeitrag der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bemesse sich nach deren Steueraufkommen, erläutert Ulrich Lottmann.

„Das Ausmaß für 2021 kann erst verlässlich prognostiziert werden, wenn Anfang Oktober 2020 das Steueraufkommen der Städte und Gemeinden bis zum 30. September feststeht“, erklärt Ulrich Lottmann, Sprecher der kreisverwaltung zur finanziellen Lage des Landkreises.

Ebenso brechen die Einnahmen aus Gebühren beim Landkreis weg. Lottmann spricht von einem Betrag in Millionenhöhe. Auch in der Bußgeldstelle sei wegen des verminderten Verkehrsaufkommens – und in der Folge weniger Verstößen – mit geringeren Erträgen zu rechnen, so Lottmann. Weniger Einnahmen stehen Mehraufwendungen durch die Pandemie gegenüber: Lottmann nennt hier die Kostenbeteiligung am gemeinsamen Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen sowie die Beschaffung von Schutzmaterial. Zudem seien Ausfälle wegen des temporären Verzichts auf Zahlung des Fahrpreises im ÖPNV zu kompensieren sowie voraussichtlich Mehraufwendungen im Sozialbereich und bei der Schülerbeförderung. Anhand der Finanzprognose könne entschieden werden, welche Projekte etwa wegen der Pandemie verschoben werden müssen oder wo eine „Priorisierung aus Kostengründen“ erfolgen müsse.

Kommunaler Rettungsschirm

Bereits am vergangenen Freitag hatten die kommunalen Spitzenverbände in Niedersachsen ihre Erwartungen an die Landesregierung formuliert, Landrat Bernhard Reuter (SPD) habe als Vizepräsident des Niedersächsischen Landkreistages an der Telefonkonferenz mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) teilgenommen. „Die Landkreise, Städte und Gemeinden schlagen einen kommunalen Rettungsschirm vor, der unter anderem eine Mindestgarantie im kommunalen Finanzausgleich umfasst“, erläutert Lottmann. Zudem sollen besonders hohe Aufwendungen oder Ertragsminderungen bei kommunalen Einrichtungen wie Gesundheitsämtern, Krankenhäusern, Nahverkehr, Theatern oder Kitas ausgeglichen werden. „Die Verhandlungen werden sinnvollerweise erst nach Vorlage der Steuerschätzung in der zweiten Maihälfte mit dem Finanzminister und dem Innenminister aufgenommen“, sagt Lottmann.

Bund und Länder in der Pflicht

Rolf-Georg Köhler (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Göttingen, fordert ebenfalls den zügigen Aufbau eines kommunalen Rettungsfonds, aufgelegt vom Bund und den Ländern, der den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt wird. „In den Kommunen wirkt sich die Coronakrise ganz konkret und handfest aus. Unsere Aufgabe ist die Daseinsvorsorge; da sehe ich die Länder und den Bund ganz klar in der Pflicht, uns zu unterstützen. Denn klar ist: Wir wollen das Lebensumfeld der Menschen aufrechterhalten“, sagt Köhler.

Eine finanzielle Unterstützung durch Bund und Land hält auch Bovendens Gemeindebürgermeister Brandes für „unabdingbar“, um das Leben in den Gemeinden am Laufen zu halten. „Alleine werden wir Kommunen das nicht schaffen, zumal noch nicht absehbar ist, wie lange die Krise noch andauert. Deshalb ist meine Forderung, dass sich Bund und Land jetzt intensiv und schnell um eine unkomplizierte finanzielle Unterstützung der Kommunen kümmern“, sagt Brandes.