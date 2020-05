Rechtsextreme bei Autokorso gegen Corona-Einschränkungen?

Goslar. Im Stadtgebiet von Goslar fand am Freitag ein Autokorso gegen die Corona-Beschränkungen statt. Wer die Teilnehmer waren ist nicht völlig klar.

Im Stadtgebiet Goslar fand am Freitag ein Autokorso gegen die Corona-Beschränkungen statt. Bei den 18 Teilnehmer soll es sich nach Angaben der Polizei um klein- und mittelständische Unternehmer gehandelt haben. Sie hätten durch das Verteilen von Flyern und Anbringen von themenbezogenen Plakaten an ihren Fahrzeugen auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht. Während der etwa 17 Kilometer langen Fahrt durch das Stadtgebiet Goslar sei es nur zu geringfügigen Beeinträchtigungen des Individualverkehrs gekommen, so die Polizei.

Wie die Goslarsche Zeitung berichtet, würden sich jedoch die Stimmen mehren, die die Organisatoren und mindestens einige Teilnehmer in einschlägig bekannten rechtsextremen Kreisen verorten. Dem widerspricht die Polizei: Einschlägig polizeibekannte Rechtsextreme seien nicht unter den Teilnehmern gewesen, Beamte des Staatsschutzes seien zur Beobachtung vor Ort gewesen. An den mit Deutschland-Flaggen geschmückten Autos seien keine verfassungswidrigen Kennzeichen aufgefallen. Im Widerspruch dazu stünden Online-Verlautbarungen der Goslarer NPD, dass auch ihre Aktivisten dem Aufruf zur Demonstration gefolgt seien. Später sei noch ein Partei-Gruß via Facebook hinzugekommen: „Autokorso durch Goslar ohne linke Spinner – gegen diesen Corona-Wahnsinn.“