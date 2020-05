Lkw auf A38 umgekippt - Auto rammt Unfallfahrzeug

In der Nacht zum 1. Mai sind bei einem Lkw-Unfall auf der A38 bei Nordhausen mehrere Personen leicht verletzt worden. Nach ersten Informationen war der Fahrer eines mit Paketen beladenen Lkw gegen 1.40 Uhr kurz vor dem Rastplatz Kesselberg rechts von der Fahrbahn auf das Bankett abgekommen, verlor beim Gegenlenken die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit der Schutzplanke. Anschließend kippte der Lastwagen um und blieb quer über beide Fahrspuren liegen. Ein nachfolgender Pkw konnte nicht mehr ausweichen und krachte in den auf der Fahrbahn liegenden Lkw. Beide Fahrer wurden zur weiteren Behandlung ins Südharz Klinikum gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die A38 war in Richtung Leipzig für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt.

