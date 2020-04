Reiterin stürzt, Rettungshubschrauber kommt

Goslar. Am Samstag, dem 18. April,gegen 14Uhr kam es am Rande Bornhausens zu einem Reitunfall mit zwei verletzten Personen. Aufgrund einer Wildschweinattrappe gehen zwei Ponys durch und rutschen im Verlauf der Flucht seitlich weg. Eine Reiterin wird bei dem Sturz schwer verletzt. Mit einem Rettungswagens wird sie nach Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht, eine weitere Reiterin wird leicht verletzt. Beide Reiterinnen trugen einen Reithelm, wodurch schwere Kopfverletzungen vermieden werden konnten. pol

