Motorradfahrer wird in Graben geschleudert – schwer verletzt

Am Freitag kam es zu zwei Verkehrsunfällen bei Münchehof und Altenau, bei denen zwei Motorradfahrer verletzt wurden. Das geht aus Pressemitteilungen der Polizei hervor.

Sturz auf Feldweg

Gegen 15.35 Uhr war ein 28-jähriger Mann aus Langenhagen demnach mit seinem Motorrad auf der B242 aus Münchehof kommend in Richtung B243 nach Osterode unterwegs. Er kaum laut Polizei eingangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte die dortige Schutzplanke und stürzte anschließend auf den angrenzenden Feldweg. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer. Er wurde ins Krankenhaus Goslar gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Frontalkollision mit Auto

Am Freitagabend dann befuhr ein 27-jähriger Kradfahrer aus Celle die K38 aus Altenau kommend in Richtung Clausthal-Zellerfeld. Ein entgegenkommender 55-jähriger Autofahrer aus Osterode wollte nach links abbiegen und übersah hierbei wohl den Motorradfahrer, vermutet die Polizei. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Dadurch wurde der Kradfahrer in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Er verletzte sich schwer.

Durch Ersthelfer und den alarmierten Rettungsdienst wurde die Erstversorgung am Unfallort vorgenommen, anschließend wurde der Biker mit einem Rettungshubschrauber in die Göttinger Uniklinik geflogen. Da aus dem Motorrad Betriebsstoffe ausliefen wurde die Freiwillige Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld angefordert. Der Gesamtschaden an Krad und Pkw wird auf circa 7.000 Euro geschätzt. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden, so die Polizei abschließend.