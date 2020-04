Trotz Corona-Regeln: Sechs Menschen feiern illegale Grillparty

Seesen. Die Polizei fand in Seesen sechs Personen vor, die am Wochenende eine Grillparty feierten – fünf von ihnen wohnen woanders.

Am Samstag gegen 14 Uhr wurde der Polizei in Seesen durch einen Zeugen eine Grillparty in der Gartenstraße gemeldet. Die Funkstreife traf sechs Personen im Alter von 20 bis 23 Jahren an, wobei fünf von ihnen dort nicht wohnhaft sind.

Nach der Feststellung der Personalien erhielten die fünf Menschen einen Platzverweis. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die Rechtsverordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurde eingeleitet, so die Polizei.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort