Unfall bei Moringen: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend bei Moringen ereignete. Der Sohn des Mannes, der als Sozius mit auf dem Krad saß, blieb unverletzt. Das teilt die Polizeiinspektion Northeim mit.

Demnach war der 40-Jährige mit seinem fünfjährigen Kind, das als Sozius vor ihm saß, um 18.45 Uhr auf der Nienhagener Straße von Nienhagen in Richtung Moringen unterwegs. Aufgrund des Fahrtwindes rutschte der Helm des Sohnes nach oben und versperrte dem Fahrer die Sicht, so dass dieser die Kontrolle über sein Krad verlor und zu Boden stürzte. Hierbei verletzte sich der Fahrer schwer am rechten Arm und wurde ins Krankenhaus Northeim gebracht. Der Sohn blieb unverletzt.