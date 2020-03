St. Martini ehrt Mitarbeiter

Seit zehn, 25 und 40 Jahren sind die Jubilare bereits erfolgreich für das Wohl des St.-Martini-Krankenhauses und des -Altenheimes tätig. Im Rahmen einer Feierstunde sprachen die Verantwortlichen der Betriebsleitung des Krankenhauses den langjährigen sowie den in den Ruhestand gehenden Mitarbeitern persönlich ihren Dank aus.

Als erster Redner erwähnte der ärztliche Direktor, Dr. Udo Iseke, dass es längst nicht mehr selbstverständlich sei, so lange bei einem einzigen Arbeitgeber zu sein. Deshalb zeigte er sich erfreut über die vielen Jubiläen – auch über die ärztlichen.

Pflegedienstleiterin Katrin Magerkurth verglich die Dienstzeit mit einer Ehe und betonte dabei, dass auch in einem Arbeitsverhältnis beide Teile, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, für eine gute Beziehung viel leisten müssen, um langfristig miteinander alt werden zu können.

Schwester M. Cárola Brun, Ordensschwester des St. Martini, erinnerte an die Anfangszeiten, und erwähnte anerkennend den „enormen Erfahrungsreichtum“ der älteren Mitarbeiter und brachte ihre tiefe Dankbarkeit zum Ausdruck. Olaf Barthel, Leiter des Altenheims, zitierte Konfuzius: „Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten“. Er drückte zudem seine Hoffnung aus, dass sich alle Pflegende das Engagement ihres ersten Tages langfristig erhalten könnten. Geschäftsführer Markus Kohlstedde wies darauf hin, wie wichtig ihm die Zugehörigkeit seiner Mitarbeiter zur St.-Martini-Familie ist und betonte noch einmal mehr, dass sie die stärkste Kraft im Erfolg eines aufstrebenden Krankenhauses seien. „Sie, unsere treuen Mitarbeiter, sind unser Fundament. Ohne Sie wäre das St. Martini nicht das, was es heute ist. Sie sichern die Qualität der Versorgung unserer Patienten und Ihnen gehört mein herzlicher Dank für Ihren langjährigen Einsatz“, so Kohlstedde.