Neuer Leiter: Polizei Northeim begrüßt Michael Weiner

Die Polizeiinspektion Northeim hat einen neuen Leiter: Polizeidirektor Michael Weiner wurde am Mittwoch in sein Amt eingeführt und nahm vom Präsidenten der Polizeidirektion Göttingen, Uwe Lührig, die Urkunde entgegen. Weiners Vorgänger Hans Walter Rusteberg wurde vor vier Wochen in den Ruhestand verabschiedet.

Michael Weiner hat 1985 seine Karriere bei der Polizei Niedersachsen begonnen. Nach dem Aufstieg zunächst in den gehobenen und 2004 in den höheren Dienst war er unter anderem im Polizeiamt für Technik und Beschaffung, im Niedersächsischen Innenministerium in der ehemaligen Abteilung Integration als Referent und im Ministerbüro (Pressestelle), als Kommissariatsleiter in Holzminden tätig. Seit 2013 leitete er die Dezernate Grundsatz sowie Einsatz und Verkehr in der Polizeidirektion Göttingen. Außerdem bekam er die Gelegenheit, seine Fähigkeiten als Leiter Einsatz in der Polizeiinspektion Hildesheim unter Beweis zu stellen.

Im Nebenamt leitet Weiner seit 2013 eine Einzeldienstabteilung mit drei Hundertschaften sowie Ermittlungs- und Fahndungseinheiten. Er war bei einer Vielzahl von Großeinsätzen Einsatzabschnittsleiter bei Rechts-/Links-Konflikten unter anderem in Hildesheim und Göttingen oder auch bei Großdemos in der Landeshauptstadt.

Uwe Lührig lobte den Polizeidirektor für seine bemerkenswerte Dienstauffassung, sein hohes Engagement und seine große soziale Kompetenz. Außerdem dankte er ihm für fünf Jahre sehr vertrauensvoller Zusammenarbeit. „Michael Weiner hat es immer verstanden, sein Team auch in Hochbelastungsphasen mit seiner positiven Energie positiv zu beeinflussen. Die Ergebnisse passten dann auf den Punkt“, so Lührig.

Michael Weiner berichtete in seiner Antrittsrede über seine letzten Jahre im Stab der Polizeidirektion Göttingen und über seine ersten Erfahrungen in der Polizeiinspektion Northeim: „Mit einem weinenden Auge bin ich aus Göttingen weggegangen, habe aber schon nach wenigen Tagen gemerkt, dass die PI Northeim ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat.“

Neben Uwe Lührig und dem Vizepräsidenten der Polizeidirektion, Gerd Lewin, waren Northeims Bürgermeister Simon Hartmann, der erste Kreisrat des Landkreises Northeim, der Leiter der Staatsanwaltschaft Göttingen sowie Vertreter der Feuerwehr und weiterer Institutionen vertreten.