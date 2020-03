Ungewöhnliche Beute: Diebe stehlen 700 Hemden aus Audi A6

Göttingen. 14 Kartons mit rund 700 Herrenoberhemden haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag aus einem geparkten Auto gestohlen.

14 Kartons mit rund 700 Herrenoberhemden haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag aus einem geparkten Audi A6 gestohlen.

Das Auto mit Hamburger Kennzeichen parkte auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Straße Stumpfe Eiche in Weende. Um an die Kartons im Gesamtwert von mehreren tausend Euro zu gelangen, hatten die Diebe eine der Scheiben eingeschlagen.

Die Kartons wurden anschließend wohl mit einem Fahrzeug abtransportiert, vermutet die Polizei. Der Gesamtwert der gestohlenen Hemden betrage mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.