Schüler können den Beruf Bundespolizist kennenlernen

Die Bundespolizeiabteilung Duderstadt ist in diesem Jahr als ein Ausrichtungsort der Panther Challenge ausgewählt worden. Vom 30. Juni bis 2. Juli wird auf dem Euzenberg das wohl härteste Schülercamp Deutschlands stattfinden. Teilnehmen können Schüler zwischen 14 und 20 Jahren, die körperlich fit, clever und vor allem Teamplayer sind. Drei Tage stellen sie sich der Herausforderung und lernen so die Aufgaben der Bundespolizei hautnah kennen. Hierbei übernachten die Schüler in einem Zeltlager in der Liegenschaft der Bundespolizei.

Wie schon 2014 zum „Tag der Bundesbereitschaftspolizei“ wird es Aktivitäten der Bundespolizei im und um das Stadtgebiet von Duderstadt geben. „Das ist die ultimative Generalprobe für eine Karriere bei der Bundespolizei“, so Polizeihauptkommissar Christoph Sehrt, Pressesprecher der Abteilung Duderstadt. „Wer schon länger von dem Beruf des Bundespolizisten träumt und der Meinung ist, den Herausforderungen für den Polizeiberuf gewachsen zu sein, sollte diese Chance nutzen“, so Sehrt weiter.

Die Panther Challenge wurde 2014 in der Bundespolizeiabteilung Deggendorf (Funkrufname Panther) ins Leben gerufen. In diesem Jahr findet die Panther Challenge in fünf Standorten bundesweit statt und das erste Mal in Duderstadt.

In jedem Standort haben 100 Schüler die Möglichkeit, das Berufsbild Bundespolizist hautnah kennenzulernen. Die praktische Vermittlung der Tätigkeitsfelder der Bundespolizei soll den Jugendlichen bei der Entscheidung helfen, ob das Berufsbild mit ihren Vorstellungen übereinstimmt. Die Teilnehmer werden rund um die Uhr von erfahrenen Beamten begleitet und am ersten Tag in Gruppen eingeteilt. Die einzelnen Gruppen messen sich in unterschiedlichen Aufgaben und am Ende wird bei einer festlichen Abschlussveranstaltung das Siegerteam gekürt. Um das Berufsbild Bundespolizist zu vermitteln, tauschen die Jugendlichen während dieser drei Tage ihre private Kleidung gegen eine Uniform. Zudem werden die verschiedenen Einsatzbereiche und Spezialkräfte vorgestellt.

Die Bundespolizei stellt in diesem Jahr 3.000 junge Frauen und Männer ein. Die hohen Einstellungszahlen begründen sich durch den Zuwachs an Aufgaben und der herausragenden Bedeutung der Bundespolizei bei der Gefahrenabwehr und Kriminalitätsbekämpfung.

Weitere Informationen sowie die benötigten Bewerbungsunterlagen gibt es auf www.komm-zur-bundespolizei.de.