Zu einer Tierrettung rückte die Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld am Dienstagvormittag in die Berliner Straße aus. Auf dem Balkon einer unbewohnten Wohnung in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses saß eine Katze fest. Mit der Drehleiter konnte das Tier aus seiner misslichen Lage gerettet und an die Besitzerin übergeben werden.

