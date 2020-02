Schulbetrieb eingestellt: Drohmail erreicht Göttinger Gymnasium

Aufgrund einer Drohmail ist der Schulbetrieb an zwei Standorten des Göttinger Hainberg-Gymnasiums am Dienstagmorgen eingestellt worden. Darüber informiert die Polizei Göttingen. Gegen 7 Uhr war die anonyme Mail bei der Schule eingegangen. Betroffen sind die Schulgebäude in der Immanuel-Kant-Straße und dem Friedländer Weg. „Einzelheiten dazu, wo die Mail einging, sowie auch zu ihrem genauen Inhalt, werden aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht veröffentlicht“, heißt es vonseiten der Polizei. Aktuell würden an beiden Objekten die polizeilichen Maßnahmen laufen, die Bereiche um die Liegenschaften seien hierfür abgesperrt worden. Beamte der Zentralen Polizeidirektion und Spezialhunde seien im Einsatz.

