„Xanthippe“ kommt: HSB sagen Fahrten zum Brocken ab

Wegen des nahenden Tiefs „Xanthippe“ müssen sich Harz-Ausflügler an diesem Wochenende auf Einschränkungen gefasst machen. Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) werden am Samstag und Sonntag wegen des zu erwartenden Sturms aus Sicherheitsgründen nicht auf den Brocken fahren, wie die HSB am Freitag mitteilten. „Alle Züge enden an beiden Tagen bereits in Schierke“, sagte Unternehmenssprecher Dirk Bahnsen.

Zudem entfallen unter anderem die Zugfahrten am Nachmittag von Drei Annen Hohne in Richtung Schierke und von Schierke nach Wernigerode. Bahnsen zufolge sollten sich Reisende vorab auf der Internetseite der HSB informieren. Dort würden aktuelle Änderungen des Fahrplans angezeigt. Er gehe momentan davon aus, dass die übrigen Züge am Wochenende wie geplant rollen könnten.