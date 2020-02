Einbeck. In Drohanrufen wurde am Donnerstag mit einem Überfall und einer Bombe in Einbeck gedroht. Die Polizei ist im Einsatz, die Hintergründe sind unklar.

Großeinsatz in Einbeck: Bombendrohung am Telefon eingegangen

Mehrere Drohanrufe beschäftigen am Donnerstag, 6. Februar, in Einbeck die Polizei: Wie die HNA berichtet versetzten sogenannte Fake-Anrufe in einem Fotogeschäft in der Einbecker Innenstadt, die unter anderem einen bewaffneten Raubüberfall auf das Geschäft ankündigten sowie eine Bombendrohung zum Inhalt hatten, Einsatzkräfte aus Northeim und Einbeck in Alarmbereitschaft.

Laut einem Sprecher der Polizei Northeim hat der angekündigte Raubüberfall nicht stattgefunden. Man gehe außerdem dem Hinweis auf eine auf dem Grundstück des Fotogeschäfts versteckte Bombe nach. Dafür wurde unter anderem ein Bombenspürhund angefordert, der Einbecker Marktplatz ist weiträumig abgeriegelt.

Der Polizeisprecher sagte, dass man allen Hinweisen und Drohungen nachgehen müsse. Die Hintergründe seien noch unklar: Ob es jemand auf den Betreiber des Fotogeschäfts „abgesehen“ habe oder ob durch die Fake-Anrufe Polizeikräfte in Einbeck „gebunden“ werden sollen, müsse ermittelt werden.

Zum Hintergrund: Am Donnerstag, 6. Februar, findet in Northeim vor dem Kreishaus eine Demo gegen die Abschiebepraxis des Landkreises Northeim statt. Dazu wird auch ein Großaufgebot an Polizei erwartet.