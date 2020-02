20-Jähriger irrt fast nackt durchs Dorf

Langenholtensen. Wegen einer angeblich hilflosen Person wurde die Northeimer Polizei am frühen Sonntagmorgen nach Langenholtensen gerufen.

Wegen einer angeblich hilflosen Person wurde die Northeimer Polizei am frühen Sonntagmorgen nach Langenholtensen gerufen. Dort traf die Streife auf einen 20-Jährigen, der orientierungslos und unbekleidet im Ort umherirrte. Er kannte zwar seinen Namen und seinen Wohnort – warum er fast nackt war, konnte sich der Mann laut Polizei nicht mehr erinnern. Wie sich dann herausstellte, war er am Abend auf einer Party gewesen, hatte dort reichlich Alkohol zu sich genommen und begonnen sich zu entkleiden. Auf seinem anschließenden Weg nach Hause trat er die Tür eines ehemaligen Schuhgeschäftes in Langenholtensen ein, betrat die Räumlichkeit und entkleidete sich weiter bis auf seine Boxershorts. Anschließend irrte er weiter durch die Straßen.