Umbaupläne für Schloss Gieboldehausen stoßen auf wenig Gegenliebe

Das Schloss in Gieboldehausen muss saniert werden. Nachdem in der jüngsten Ratssitzung die Pläne für den Umbau mit Anbau und Fahrstuhl vorgestellt wurden, wird das Thema intensiv in der Öffentlichkeit und den sozialen Medien diskutiert. „Wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich es für einen...