Großprojekt soll Areal rund um Kaiserpfalz Goslar aufwerten

Rund 200 Jahre lang war Goslar die „erste Adresse“ für deutsche Könige und Kaiser: 1009 fand in dem Residenzort am Fuße des Harzer Rammelsberges die erste Reichsversammlung statt, bis 1253 wurde dort an Reichs- und Hoftagen deutsche und europäische Geschichte geschrieben. Von dieser bedeutsamen Vergangenheit zeugt heute vor allem die Kaiserpfalz. Seit 1992 gehört der Pfalzbezirk mit der Altstadt und dem früheren Bergwerk Rammelsberg...