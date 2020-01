Durch den Klimawandel entstehen mehr Waldbrände

Deutschland ist auf die steigende Gefahr von Waldbränden unzureichend vorbereitet. Davor warnte Prof. Johann Goldammer in seinem Vortrag zum Thema „Klimawandel, Wald- und Landschaftsbrände: Willkommen im Pyrozän!“ in Göttingen. Er referierte im Rahmen der Vortragsreihe „Wald(w)ende: ein forstwissenschaftlicher Blick auf aktuelle Walddiskussionen“ im Alfred-Hessel-Saal des Historischen Gebäudes der SUB. „Willkommen im Pyrozän, im...