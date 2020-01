Diebe als Wasserwerker verkleidet

Goslar. Am Freitag, dem 10. Januar, gegen 11 Uhr gelangten zwei als Wasserwerker getarnte Täter in die Wohnung einer 84-jährigen Jürgenohlerin. Während ein Täter die Rentnerin in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der Zweite das Schlafzimmer erfolglos nach Wertgegenständen. Die Täter sollen geschätzte 40-50 Jahre alt und 170 cm groß gewesen sein. Beide sollen einen „Blaumann" getragen und akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Nummer 05321/339-0 entgegen.

Bereits am Donnerstag, dem 9.Januar, erhielt eine 57-jährige Goslarerin einen Anruf, indem ihr durch ein Glücksspielunternehmen ein Geldgewinn von 150.000 Euro in Aussicht gestellt wurde. Um den Gewinn zu erhalten, sei die Übermittlung von Bestellnummern von Amazongutscheinen im Wert von 250 Euro notwendig. Der Schadenseintritt konnte abgewendet werden. Die Polizei Goslar warnt ausdrücklich vor solchen oder ähnlichen Gewinnversprechen, in denen ein hoher Geldgewinn unter der Bedingung suggeriert wird, einen im Vergleich zum Gewinn geringen Geldbetrag zu überweisen. Die Polizei kann bei solchen Betrugsfällen jederzeit kontaktiert und um Rat gefragt werden.