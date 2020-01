Gruppe attackiert 23-Jährigen neben Göttinger Diskothek

Götiingen. Eine Gruppe von vermutlich vier oder fünf unbekannten Männern hat nach bisherigen Erkenntnissen am frühen Sonntagmorgen (5. Januar) einen 23 Jahre alten Rosdorfer in der Göttinger Innenstadt attackiert und durch Schläge erheblich im Gesicht verletzt. Der junge Mann musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Tat geschah gegen 5.25 Uhr auf einem Parkplatz in direkter Nähe des Haupteingangs einer Diskothek an der Weender Landstraße. Im Anschluss an die Attacke stellte der 23-Jährige den Verlust seiner Geldbörse mit rund 30 Euro Inhalt fest. Es wird zurzeit davon ausgegangen, dass ihm diese bei der Tat geraubt wurde. Von den Tätern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2115 entgegen.pol

