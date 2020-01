Verwaltungsgericht Göttingen hat einen neuen Vizepräsidenten

Göttingen. Olaf Lenz folgt als Vizepräsident am Göttinger Verwaltungsgericht auf Ulf Lichtenfeld. Dieser geht in Ruhestand.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 ist der Vorsitzende Richter am Verwaltungsgericht Göttingen, Olaf Lenz, zum Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Göttingen ernannt worden. Darauf macht das Gericht in einer Pressemitteilung aufmerksam. Lenz folgt auf den in den Ruhestand verabschiedeten Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht, Ulf Lichtenfeld, der seit Gründung des Gerichts Vorsitzender der unter anderem für das Abgabenrecht zuständigen 3. Kammer des Gerichts und seit 2015 sein Vizepräsident gewesen ist.

Olaf Lenz trat nach einer dreijährigen Tätigkeit in der Bundesfinanzverwaltung am 1. September 1992 in den niedersächsischen Justizdienst ein und ist seit 1. Juli 2015 Vorsitzender Richter der unter anderem für das Baurecht zuständigen 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Göttingen. Olaf Lenz ist verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter und wohnt in Duderstadt.

Anlässlich einer kleinen Feierstunde dankte die Präsidentin des Gerichts, Dr. Stefanie Killinger, dem scheidenden Vizepräsidenten Ulf Lichtenfeld für seine geleistete Arbeit und wünschte ihm „einen angenehmen Unruhestand“. Ihren neuen Vertreter begrüßte sie mit den Worten: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und weiß uns mit Ihnen als dem Vorsitzenden der bereits heute elektronisch arbeitenden 2. Kammer des Gerichts gut für die elektronische Zukunft der Justiz gewappnet.“