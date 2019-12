Berka: Vier Personen schießen mehrmals von Balkon

Auf einem Balkon in Berka sind am Donnerstag, 26. Dezember, Schüsse gefallen.

Berka. Vier Personen schossen am Donnerstag, 26. Dezember, von einem Balkon in Berka im Landkreis Northeim. Wie sich herausstellte, mit Schreckschusswaffen.

Mehrere Schüsse sind am frühen Donnerstagmorgen, 26. Dezember, in Berka im Landkreis Northeim gefallen. Darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Demnach seien die Schüsse gegen 3.15 Uhr auf dem Balkon einer Wohnung in der Langen Reihe in Berka gefallen. Ein 27-Jähriger und seine drei Gäste im Alter von 16, 16 und 18 Jahren hatten mehrere Schüsse abgegeben. Nachbarn verständigten daraufhin die Polizei.

Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten drei Schreckschusswaffen, eine Gasschusswaffe und entsprechende Munition sicher. Die vier Personen standen hatten alle Alkohol getrunken.

Die beiden Jugendlichen wurden zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht. Wegen Verstößen gegen das Waffenrecht wurden gegen alle Beteiligten Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.POL