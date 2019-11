Rund 100 Streikende vor Schildautal-Kliniken in Seesen

Der Tarifkonflikt mit den Asklepios Schildautal-Kliniken geht weiter (wir berichteten). Am Mittwoch streikten rund 100 Beschäftigte in Seesen erneut. Die Belegschaften fordern vom Asklepioskonzern Tarifverhandlungen mit dem Ziel der Angleichung der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen an den...