Auto und Lkw stoßen frontal zusammen – beide Fahrer verletzt

Zwischen Imbshausen und Echte kam es auf der B248 am Freitag kurz nach Mitternacht zu einem heftigen Verkehrsunfall. Ein Autofahrer aus Hildesheim wurde dabei schwer verletzt. Der Fahrer eines Lkw wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 150.000 Euro. Das meldet die Polizei.

Der 53 Jahre alte Hildesheimer war mit seiner Limousine auf der Bundesstraße in Richtung Norden unterwegs. Etwa auf halber Strecke zwischen Imbshausen und Echte setzte er vor einer leichten Rechtskurve zum Überholen von mindestens einem Pkw und einem Sattelzug an, so die Polizei. Im Bereich der Kurve kam es zum heftigen frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Sattelzug, an dessen Steuer ein 46 Jahre alter Kraftfahrer aus Kaufungen saß. Beide Fahrzeuge kommen ineinander verkeilt auf der Fahrbahn in Richtung Imbshausen zum Stillstand.

Der schwer verletzte Hildesheimer wurde mit einem Rettungswagen in das Göttinger Klinikum gefahren. Der Kaufunger konnte nach einer medizinischen Untersuchung das Northeimer Krankenhaus noch in der Nacht wieder verlassen.

Straße gesperrt, hoher Sachschaden

An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Der Sachschaden am Sattelschlepper beträgt ca. 100.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Verkehrsunfallaufnahme und der anschließenden Aufräumarbeiten war die Bundesstraße bis gegen 5.25 Uhr voll gesperrt.

Bis in den frühen Morgen lief die Unfallaufnahme. Die Straße war deshalb immer wieder voll gesperrt. Foto: Mennecke / Kreisfeuerwehr

Erst im September kam es an der gleichen Stelle zu einem schweren Unfall mit zwei Schwerverletzten, berichtet die Feuerwehr. Einen weiteren Unfall hatte es im Frühjahr wenige hundert Meter weiter gegeben. Im August passierte zudem zwischen Echte und Düderode ein tödlicher Motorradunfall auf der Bundesstraße 248.