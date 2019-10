Zwei Personen wurden in Goslar beim Sex in der Öffentlichkeit erwischt (Symbolbild).

Goslar. In Goslar wurden ein Mann und eine Frau bei von mehreren Passanten beim Sex auf einem Parkplatz gesehen. Die Polizei eröffnete ein Strafverfahren.

Polizei erwischt Paar beim Sex in der Öffentlichkeit

Eine 39-Jährige und ein 32-Jähriger, beide aus Hildesheim, wurden beim Sex in der Öffentlichkeit erwischt. Darüber informiert die Polizei Goslar in einer Pressemittelung.

Demnach ereignete sich der Akt am Donnerstag, 17. Oktober, auf einem Parkplatz in der Hildesheimer Straße in Goslar. Die Beiden wurden dabei von mehreren Passanten und aus vorbeifahrenden Fahrzeugen gesehen.

Sie wurden von den Polizeibeamten des Platzes verwiesen, ein Strafverfahren wurde werde Erregung öffentlichen Ärgernisses eröffnet.POL