Suche im Harz: Vermisste 79-Jährige aus Clausthal ist gefunden

Clausthal-Zellerfeld. Angehörige und Freunde hatten seit Montag keinen Kontakt mehr zu der Frau. Am Freitagmittag wurde sie gefunden – in Göttingen.

Die Polizei suchte am Freitag nach einer 79-jährigen Frau aus Clausthal-Zellerfeld. Angehörige und Freunde hatten seit Montag keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt. Daraufhin bat die Polizei im Oberharz die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Frau.

Die Beamten hatten bereits die Wohnanschrift der Frau überprüft. Mobiltelefon und Pkw befanden sich demnach noch in bzw. an der Wohnung. Eine Abfrage der Krankenhäuser in der Umgebung verlief zunächst negativ. Auch Spürhunde kamen ohne Erfolg zum Einsatz.

Update: Am Freitagmittag meldete die Polizei, dass die vermisste Frau im Krankenhaus Göttingen aufgefunden wurde. Sie befinde sich dort in ärztlicher Behandlung.