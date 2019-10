Braunlage. Der Hasselkopftunnel bei Braunlage wird am Donnerstag gesperrt. Grund sind Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten.

Der Hasselkopftunnel bei Braunlage wird am Donnerstag gesperrt. Grund sind Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten, informiert die Straßenbaubehörde Goslar und weiter: Der Tunnel wird am Donnerstag gegen 7 Uhr gesperrt und am Freitag gegen 10 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Eine Umleitung ist ausgeschildert.