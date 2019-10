Demo und Bombe: In Göttingen fährt Samstagmittag kein Bus mehr

Göttingen. Zur Bombenentschärfung am Samstag in Göttingen kommt jetzt noch eine genehmigte Demonstration von Impfschutzgegnern in der Innenstadt.

Wegen einer Demonstration zeitgleich zu einer Bombenentschärfung stehen am Samstag für eineinhalb Stunden alle Stadtbusse still: Zwischen 11.30 und 13 Uhr werden die Göttinger Verkehrsbetriebe den gesamten Linienverkehr einstellen, teilten die GöVB am Donnerstag mit. Bereits ab 7 Uhr werden große Bereiche der West- und Nordstadt nicht mehr angefahren und die Busse in diesem Bereich umgeleitet.

Hintergrund ist eine Bombenentschärfung am Schützenanger und Evakuierung von etwa 14.700 Anwohnern im 1.000-Meter-Radius um die Fundstelle (wir berichteten). Auch die Bahn ist betroffen. Jetzt kommt eine genehmigte Demonstration von Impfschutzgegnern in der Innenstadt dazu.

Während der Kundgebung mit etwa 1.000 angemeldeten Teilnehmern könnten die Stadtbusse am Samstag, 12. Oktober, von 11.30 bis etwa 13 Uhr nicht durch die Innenstadt fahren, teilen die Verkehrsbetriebe mit. Wegen der Räumung des Bahnhofes und einem damit verbundenen Schienenersatzverkehr am ZOB könnten sie aber auch nicht über ZOB und Bürgerstraße umgeleitet werden. Weil nahezu alle Linien allerdings die Innenstadt kreuzen, seien die GöVB gezwungen, den Linienverkehr einzustellen.

Weitere Informationen gibt es online unter goevb.de, Telefon 0551/38444444 und zur Evakuierung auf der Seite goettingen.de.