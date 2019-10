Felsbrocken blockieren Straße im Harz – mehrere Autos beschädigt

Die Steine haben in Höhe Romkerhalle diverse Autos und ein Gebäude beschädigt.

Goslar. Die B498 zwischen Goslar und Okertalsperre ist vorerst gesperrt. Am Donnerstag soll ein Geologe den Bereich überprüfen.

Aktuell befinden sich Felsbrocken auf der Bundesstraße 498, meldet die Polizei. Die Steine haben demnach in Höhe Romkerhalle diverse Autos und ein Gebäude beschädigt. Verletzte Personen sind den Beamten nicht bekannt.

Die Fahrbahn ist bis einschließlich Donnerstag durch die Straßenmeisterei gesperrt worden. Ein Geologe wird dann den Bereich überprüfen. Die Fahrbahn wird ab dem Ortsausgang Goslar/Oker in Fahrtrichtung Okertalsperre und aus der Gegenrichtung an der Weißwasserbrücke dicht gemacht, so die Polizei. pol