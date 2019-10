Drei Verletzte bei Unfall auf der Autobahn 7

Drei Verletzte und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfall am Sonntag gegen 9.30 Uhr auf der A7 kurz hinter der Anschlussstelle Göttingen/Nord in Fahrtrichtung Norden. Bei einem Beteiligten wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, ein Atemalkoholtest verlief positiv. Eines der zwei beteiligten Fahrzeuge landete auf dem Dach. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Das meldete die Polizei.

Der Verkehr lief weitestgehend einspurig an der Unfallstelle vorbei. Zwecks Aufräumarbeiten und Bergung wurde die Autobahn zeitweise voll gesperrt. Es bildete sich ein Stau bis zu zwei Kilometern. Der alkoholisierte Unfallbeteiligte wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Wache gebracht. Der Führerschein wurde sichergestellt. pol/rtl