Bluttat in Grone: „Es herrschen Sprachlosigkeit und Entsetzen“

„Verbunden im Entsetzen und in der Trauer über die Opfer der Groner Bluttat“: Nach der schrecklichen Gewalttat mit zwei Toten in Grone hat die örtliche St.-Petri-Gemeinde am Montagabend eine öffentliche Trauerandacht ausgerichtet. Hunderte nutzten die Gelegenheit, ihre Anteilnahme auszudrücken und...