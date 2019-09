2,4 Kilo Kunst verschwinden auf dem Postweg

Mehr als 15 Holzschnitte ihres Vaters Alfred Pohl hat die Göttingerin Carolin Dunkel per DHL an die peruanische Botschaft in Berlin geschickt. 15 Tage später ist das Paket noch nicht angekommen – eine Odyssee. Alfred Pohl (1928-2019) zählt zu den renommiertesten Künstlern Göttingens. Seine...