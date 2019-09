Wer kennt diesen Mann? Polizei sucht mutmaßlichen Betrüger

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizeiinspektion Göttingen nach einem unbekannten vermeintlichen Betrüger, der im Juli in Göttingen einen fünfstelligen Geldbetrag ergaunert hat. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.

Nach den derzeitigen Ermittlungen des 3. Fachkommissariats suchte der Unbekannte am Nachmittag des 11. Juli in der Zeit von 14.40 bis 15 Uhr in Begleitung einer dunkelhäutigen Frau eine Bankfiliale im Göttinger Stadtgebiet auf. Gegenüber den Bankmitarbeitern wies sich der Englisch sprechende Mann unter anderem mit einem südafrikanischen Ausweisdokument als angeblicher Inhaber eines bestimmten Kontos aus und lies sich im weiteren Verlauf 20.000 Euro auszahlen. Was die Mitarbeiter nicht ahnten: die Papiere waren gefälscht, der Mann wohl ein Betrüger.

Der Unbekannte und seine Begleiterin in der Gesamtaufnahme. Foto: Polizei

Unmittelbar nach der vollendeten Tat versuchte das Paar in einer weiteren Bankfiliale mit derselben Masche weiteres Geld vom selben Konto abzuheben. Dies misslang.

Die Polizei fragt: „Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Hinweise zu deren Identität, Aufenthaltsort, einem eventuell benutzen Fahrzeug bzw. sonst sachdienliche Hinweise geben?“ Hinweise bitte an Telefon 0551/491-2115.