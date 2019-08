Nordhausen: Bombe an der Zorge entschärft

Ein 227 Kilo schwerer Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg musste am Dienstag am Zorgeufer in Nordhausen entschärft werden. Rund 2.500 Einwohner der Stadt Nordhausen mussten evakuiert werden. Gefunden wurde die britische Fliegerbombe bei Sanierungsarbeiten am Nachmittag am Zorgeufer auf Höhe der Kyffhäuserstraße.

Zwischenzeitlich waren rund 260 Kräfte der Polizei, Feuerwehr, DRK, Johanniter, THW und der Stadtverwaltung im Evakuierungsbereich sowie im Evakuierungszentrum, das in der Staatlichen Grundschule Bertolt Brecht eingerichtet wurde, im Einsatz. Gegen 20 Uhr vermeldete die Stadt Nordhausen, dass der Kampfmittelräumdienst mit der Entschärfung beginne – gegen 20.15 Uhr glückte der Einsatz.