Beschäftigte der Asklepiosklinik Seesen streiken

Im Tarifkonflikt mit der Asklepios Schildautalklinik in Seesen haben am Donnerstag nach Angaben der Gewerkschaft Verdi etwa 200 Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt. Einschränkungen soll es im Bereich der therapeutischen Behandlung gegeben haben. In den OP erfolgten keine geplanten Eingriffe, allerdings wurde für den Notfall ein Bereitschaftsdienst vorgehalten, heißt es in der Presseerklärung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft.

Die Beschäftigten wollten am zweiten Streiktag wie schon am ersten ihrer Forderung Nachdruck verleihen, dass Asklepios Tarifverhandlungen mit Verdi aufnehmen soll, um den Anschluss an das Tarifniveau des Öffentlichen Dienstes herzustellen (wir berichteten).

Laut Verdi wurde auf der Kundgebung bekannt gegeben, dass an diesem Freitag um 16.30 Uhr in Braunschweig ein Treffen der Streikleitung mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) stattfinden werde.