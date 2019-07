Dörfer gegen den Wandel: Risikobereitschaft zahlt sich aus

Warum können sich manche Dörfer dem Wandel besser anpassen als andere? Alistair Adam-Hernández, Mitarbeiter an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Göttingen, will diese Frage in seiner Doktorarbeit beantworten. Der Wissenschaftler hat in seiner Untersuchung einen ersten Anhaltspunkt: Risiko lohnt. Widerstandsfähige Dörfer realisierten Projekte höchster Komplexität, nutzten die Kompetenzen der Bürger, hätten...