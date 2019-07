Motorradfahrer verliert die Kontrolle

Ein Fahrfehler wurde einem 22-Jährigen Motorradfahrer am Nachmittag des 6. Juli zum Verhängnis. Der junge Mann befuhr mit seinem Krad gegen 16.20 Uhr die L517 aus Clausthal-Zellerfeld kommend in Richtung Schulenberg. In Höhe des Zulaufes der Okertalsperre verlor er auf Grund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Durch den Aufprall zieht sich der 22-Jährige eine Fraktur am rechten Unterarm zu und wurde durch den angeforderten Rettungshubschrauber in das Klinikum in Wolfenbüttel gebracht.

