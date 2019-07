Umfangreiches Programm für das DKKD-Festival steht

Die Planung ist abgeschlossen, das Programm ist verabschiedet und geht in den Druck: Das DenkmalKunst-KunstDenkmal-Festival (DKKD) steht in den Startlöchern. „Das ist nach der Entscheidung, das DKKD-Festival 2019 in Eigenregie durchzuführen ein entscheidender Punkt. Alle Beteiligten sind mehr als froh, dass die Programmplanung vollständig im Zeitplan verwirklicht werden konnte“, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

In mehr als 20 Gebäuden des Altstadtkerns werden mehr als 60 Künstler ihre Bilder, Skulpturen und Installationen ausstellen. Was dabei vielleicht nur schwer vorstellbar erscheint, sei die Tatsache, dass die teilweise seit Jahren leerstehenden Gebäude für alle Kunstschaffenden eine nahezu ideale Szenerie für die Ausstellung ihrer Werke bieten.

Die Ausstellungsräume werden Anfang August eingerichtet, ab dem 17. August stehen sie für alle Kunstinteressierten von 11 bis 18 Uhr offen. Jeweils in den Abendstunden wird zwischen dem 17. und 24. August ein breites Programm von darstellenden Künstler angeboten – von Klezmer über Klassik, unterschiedlichen Jazzstilrichtungen, Folk, Chansons, Rock bis hin zu Lesungen und Theater.

Eine Bereicherung stelle die Einbeziehung der syrischen Künstlerin Nasim Kasem und Künstler Aiman Aldarwish und Abdulkarim Alhasan sowie das Konzert des Osteroder Ensembles Bizim Eller dar, machen die Verantwortlichen aufmerksam. Die Planungsgruppe möchte mit dem DKKD-Festival darüber hinaus auch Kinder und Jugendliche ansprechen und erreichen. Dazu wird es eine Reihe von Angeboten ausdrücklich für die junge Altersgruppe ab sechs Jahren geben.

Mit „haxe“ und „letzterInstinkt“ treten Gruppen auf, die auf unterschiedlichen südniedersächsischen Festivals eine feste Fangemeinde haben. Die Konzerte findet Open Air auf der „Offenen Bühne Obere Mühlenstraße statt – ein Ort, der tatsächlich offen für alle sein soll.

Die Dauerkarte für das Festival kostet 33 Euro, Karten für Abendveranstaltungen liegen einheitlich bei 15 Euro, die Tageskarte für den Besuch der Ausstellungen wird 5 Euro kosten. Kinder, Jugendliche und Auszubildende haben freien Eintritt. Karten sind in der Tourist-Info und am Infostand des DKKD-Festivals samstags während des Wochenmarkts. Karten für die Abendveranstaltungen gibt es nur an der Abendkasse. Ausstellungstickets erhalten die Besucher während des DKKD an mehreren Verkaufsstellen.