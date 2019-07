Betrunken auf Moped unterwegs: Mann schwer verletzt

Northeim. Ein 30-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Northeim schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik gebracht.

Ein 30-Jähriger ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Northeim schwer verletzt worden. Darüber informiert die Polizei. Demnach war der Mann betrunken, ohne Helm, ohne Führerschein und Versicherungsschutz auf einem Moped unterwegs. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik gebracht.

Ein 54 Jahre alter Autofahrer aus Dassel war gegen 16 Uhr auf dem Sülbendweg in Richtung Sollingtor unterwegs. Er hielt an, um anschließend auf der Fahrbahn zu wenden. Dem 54-Jährigen folgten zwei Kleintransporter, die ebenfalls auf der Straße anhielten, um das Wendemanöver zu ermöglichen. In diesem Moment fuhr der 30-Jährige mit offensichtlich zu hoher Geschwindigkeit links an den beiden haltenden Transportern vorbei. Beim Wenden erkannte der 54-Jährige den nahenden Mopedfahrer und stoppte sofort ab. Trotz einer Vollbremsung prallte der Rollerfahrer in das stehende Auto und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Bei dem Verkehrsunfall entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro. pol