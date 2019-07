Feuer: Wohnhaus brennt in Altstadt von Goslar

Goslar Etwa 100 Einsatzkräfte kämpften am Dienstag gegen einen Brand in der Goslarer Altstadt. Die Feuerwehr musste zwei Menschen aus dem Gebäude retten.

Etwa 100 Einsatzkräfte haben am Dienstag gegen einen Brand in der Goslarer Altstadt gekämpft. Am Morgen gegen 9 Uhr war in der Breiten Straße ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr musste zwei Menschen, eine davon über eine Drehleiter, aus dem Gebäude retten. Zudem wurde ein Nachbargebäude evakuiert. Die Breite Straße war für die Löscharbeiten gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. nza