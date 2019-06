Harvester brennt völlig ab – 100.000 Euro Schaden

Ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro war nach Angaben der Polizei die Folge eines Brandes, der sich am Dienstagmittag am Wolfsberg bei Hohegeiß ereignet hat. Eine Holzerntemaschine vom Typ Harvester sei dabei völlig abgebrannt, teilen die Beamten weiter mit. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren...