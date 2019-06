Fahrplan für Besuch von Angela Merkel in Goslar steht

Am kommenden Mittwoch, 19. Juni, ist Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast in Goslar. Die Stadtverwaltung hat inzwischen den Fahrplan für den Besuch veröffentlicht. Er sieht Welterbe-Stippvisiten am Rammelsberg und in der Altstadt sowie den Eintrag ins Goldene Buch der Stadt vor. Im Mittelpunkt...