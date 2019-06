Drei Verletzte nach Brand eines Einfamilienhauses

Hillerse Ein Einfamilienhaus in Hillerse ist nach einem Feuer, das am frühen Samstagmorgen ausgebrochen ist, nicht mehr bewohnbar.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es am frühen Samstagmorgen zu einem Schwelbrand in einem Einfamilienhaus in Hillerse. Die Bewohner, eine 55-Jährige und ein 49-Jähriger, wurden durch einen ausgelösten Rauchmelder wach. Sie konnten aufgrund der Rauchentwicklung das Haus jedoch nicht mehr durch das Erdgeschoss verlassen. Sie wurden von Ersthelfern durch Anlegen einer Leiter am Badezimmerfenster des Obergeschosses gerettet. Ein Ersthelfer und die beiden Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 80.000 Euro. Das Gebäude ist gegenwärtig nicht mehr bewohnbar.