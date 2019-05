Feuerwehr löscht neun Brände in einer Nacht

In der Nacht zum Freitag verursachten bislang unbekannte Täter mehrere Brände – überwiegend von Containern – im Stadtgebiet von Clausthal-Zellerfeld. Das meldet die Polizei.

Die Feuer im Einzelnen

Donnerstag, 23.32 Uhr, Brand zweier Altpapiercontainer in der Mühlenstraße, Freitag, 0.36 Uhr, Brand zweier Container in der Leibnizstraße, 1.09 Uhr, Brand eines Containers in der Agricolastraße, 1.15 Uhr, Brand von Hausmüll in der Straße Am Ostbahnhof, ehemals Aldi, 1.38 Uhr, Brand in der Erzstraße, 1.45 Uhr, Brand in der Burgstätterstraße, 1.52 Uhr, Brand in der Graupenstraße, 2.17 Uhr, Brand auf einem Parkplatz in der Stettiner Straße und 3.33 Uhr, Brand der Außenfassade des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie („Oberbergamt“) in der Straße An der Marktkirche. Während der Löscharbeiten wurde zudem der Brand eines Containers in der Arnold-Sommerfeld-Straße gemeldet.

Bei den Taten entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei Goslar führt dazu die Ermittlungen und bittet Personen, die während der angegebenen Zeiten möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der angegebenen Brandorte gesehen oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 05321/339-0 zu melden. pol