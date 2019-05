Schwerer Unfall auf A7 bei Göttingen – kilometerlanger Stau

Göttingen Vier Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Die Vollsperrung ab der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg wurde am Dienstagnachmittag aufgehoben.

Erneut gab es einen schweren Unfall auf der Autobahn 7 bei Göttingen. Betroffen war wieder die Fahrtrichtung Kassel, diesmal am Dienstag zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord und Göttingen.

Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt, davon zwei schwer. Die Autobahn war bereits ab der Ausfahrt Nörten-Hardenberg in Richtung Süden gesperrt. Es kam zu enormen Verkehrsbehinderungen. Am Nachmittag gab die Polizei Entwarnung: Die Vollsperrung ab der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg wurde gegen 14.35 Uhr aufgehoben.

Klein-Lkw kippt um

Nach ersten Erkenntnissen war gegen 11.30 Uhr ein Klein-Lkw aus Hamburg umgekippt, nachdem er in die Mittelschutzplanke gefahren war. Er kam erst nach rund 200 Metern zum Liegen. Ebenfalls beteiligt war ein Pkw aus dem Zollernalbkreis in Baden-Württemberg, in dem ein Mann und eine Frau schwer verletzt wurden. Auch ein zweiter Klein-Lkw aus der Tschechischen Republik kippte um und blieb auf der Seite liegen.

Vor allem auf der Westumgehung von Göttingen kam es zu starken Verkehrsbehinderungen. Erst am Montag war es zwischen der Anschlussstelle Göttingen und der Raststätte Göttingen-West bei Rosdorf zu einem Unfall gekommen. Dabei waren zwei Insassen eines Autos verletzt worden.